Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Муфтия Дамаска убили в результате теракта
Фото: depositphotos.com

Муфтия Дамаска убили в результате теракта

Евгения Звощик

Происшествия

Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни был убит в результате терорристического акта. Инцидент произошел в четверг, 22 октября. Об этом сообщил директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.

По его словам, взрывное устройство было установлено в машине Аль-Афюни. Неизвестные привели его в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска.

Шахрур добавил, что Аль-Афюни «погиб как мученик, защищая свою родину», передает РИА Новости.

Читайте также: Взрыв резервуара с мазутом произошел в жилом квартале Бейрута

терактвзрывСирия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Все мнения
О проекте