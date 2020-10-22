Муфтия Дамаска убили в результате теракта

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Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни был убит в результате терорристического акта. Инцидент произошел в четверг, 22 октября. Об этом сообщил директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.

По его словам, взрывное устройство было установлено в машине Аль-Афюни. Неизвестные привели его в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска.

Шахрур добавил, что Аль-Афюни «погиб как мученик, защищая свою родину», передает РИА Новости.

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