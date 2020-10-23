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Продажи кукол Барби побили рекорды роста продаж на фоне пандемии COVID-19
Фото: instagram.com/creatableworld

Продажи кукол Барби побили рекорды роста продаж на фоне пандемии COVID-19

Юлия Курганова

Товары

Продажи кукол Барби в третьем квартале показали рекордные показатели на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер. Об этом сообщает портал Wall Street Journal со ссылкой на производителя.

По данным компании Mattel, продажи данной игрушки в этот период увеличились на 29 процентов. Это является крупнейшим квартальным ростом продаж Барби как минимум за последние 20 лет.

Отмечается, что компания в последнее время стремилась «вдохнуть новую жизнь» в бренд Барби, выпуская кукол с новыми размерами, цветом волос и кожи и родом занятий.

Эксперты считают, что росту продаж игрушки способствовали введение всеобщего карантина и закрытие школ и детских учреждений во всем мире. Многие родители стремились развлечь своих детей, не злоупотребляя компьютером, и поэтому выбирали для этого знакомые игрушки.

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