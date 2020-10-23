Эксперт рассказал, что делать при несогласии со счетом за ЖКУ

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Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, что в случае несогласия со счетом за услуги ЖКХ, нужно найти обоснование или фактические ошибки в расчетах. Это могут быть начисления за потребленные ресурсы за период, пока владелец квартиры не жил в ней, или количество прописанных больше, чем на самом деле. На этих основаниях следует составить претензию в управляющую компанию с требованием о перерасчете.

Минко отметил, что порядок подачи претензии необходимо соблюдать, чтобы потом, если дойдет до суда, это не стало основанием для отказа в рассмотрении.

Также нужно обратиться в жилищную инспекцию с требованием провести проверку деятельности вашей управляющей компании по факту начисления коммунальных платежей.

— Если эти варианты решения проблемы не помогли, нужно обращаться в суд, — заключил эксперт, передает агентство «Прайм».

Он добавил, что в владелец жилья должен подать заявление о перерасчете суммы долга за услуги ЖКХ и готовиться к долгой процедуре судебных разбирательств.

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