«Нашли лучшего доктора»: Валерия повредила ногу в Дубае

Валерия получила спортивную травму / Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия отправились в Дубай на отдых. Однако певица через несколько дней повредила ногу во время занятий спорта, и мужу пришлось отвезти артистку на прием к специалисту.

На своей странице в социальной сети Instagram Пригожин опубликовал ролик из палаты, на котором видно, что врач проделывает манипуляции с коленом певицы.

— Небольшая спортивная травма. Нашли лучшего доктора в Дубае. Маленький репортаж, можно сказать, прямой эфир. Валерия говорит, что я садист. Весь день провели то на консультациях, то на МРТ, то на уколах, — подписал видео продюсер.

Многочисленные поклонники пары пожелали певице скорейшего выздоровления и отметили ее мужество, так как во время приема у врача она не показала, что ей больно.

«Жесть, какая смелость»; «Иосиф, вы молодец! Правильно, что переживаете за свою любимую. Валерии скорейшего выздоровления»; «Стойкий оловянный солдатик», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Иосиф Пригожин поделился видео из спортзала. На видео он выполняет упражнение на тренажере «Эллипс». Исполнительница поддерживает мужа и рассказывает поклонникам, что продюсер каждый день занимается с ней в спортзале.

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