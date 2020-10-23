Восьмая «Ночь искусств» в Москве пройдет в онлайн-формате

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 3 на 4 ноября в столице пройдет акция «Ночь искусств» в дистанционном формате. Гости смогут виртуально посетить городские музеи, библиотеки, дома культуры и выставочные залы.

Зрители смогут побывать на экскурсиях, спектаклях, концертах, мастер-классах и викторинах. Также участники увидят прямую трансляцию мероприятия бесплатно и без предварительной регистрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Ночь искусств» является ежегодной акцией, благодаря которой жители столицы бесплатно посещают различные культурные площадки. Впервые она прошла в Москве в 2013 году.

Полная программа мероприятий будет доступна на сайте акции 26 октября.

Читайте также: Москвичи смогут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте онлайн