Пашинян рассказал, в каком случае Армения обратится за помощью к России

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Ереван может запросить помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)или России, если конфликт между Арменией и Азербайджаном усугубится. В частности, в случае эскалации боевых действий и их переноса на всю границу между странами. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Интерфаксу.

Глава армянского правительства сообщил, что о том, как между противоборствующими сторонами развиваются события, уже известно ОДКБ. Наряду с этим Москва также выражала готовность выполнять договорные обязательства в сфере безопасности перед Ереваном.

— Если ситуация так будет развиваться (речь об эскалации конфликта и его переносе на всю границу Армении и Азербайджана, — прим. «ВМ»), конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или, может быть, прямо к России, — допустил политик.

Он также назвал приемлемым для Армении ввод миротворцев в регион конфликта, уточнив, что это могут быть специалисты из России. Это устроило бы и Азербайджан, с которым РФ в хороших отношениях.

Говоря о предмете спора сторон, — статусе Нагорного Карабаха — Пашинян подчеркнул, что этот вопрос носит принципиальный и очень важный характер для Еревана. Однако ключевая проблема состоит в том, что весь конфликт уже вырос за пределы карабахской ссоры.

— Первое дело, которое мы должны сделать — возвратить процесс в русло переговоров по Нагорному Карабаху, — считает председатель армянского кабмина.

Он выразил сожаление и негодование по поводу того, что стороны уже дважды срывали соглашения о перемирии в зоне конфликта. Пашинян полагает, что это связано с изменением позиции сторон по вопросу. Тем не менее, нужно искать дипломатическое решение проблемы, заключил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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