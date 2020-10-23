Тело девушки обнаружили возле памятника Кириллу и Мефодию в Москве

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Тело девушки 1995 года рождения обнаружили в центре столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник из УВД.

Уточняется, что труп нашли 22 октября в 13:20 по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1, около памятника Кириллу и Мефодию. Тело обнаружили без внешних признаков насилия.

Предполагают, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Для установления точной причины будет проведена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Московской области преступники пробрались на участок пенсионера в СНТ «Ефимоново», который расположен под Истрой. Злоумышленники напали на хозяина.

Читайте также: Зарезавшему мужчину осколком стекла в Москве вынесли обвинительный приговор