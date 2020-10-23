Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тело девушки обнаружили возле памятника Кириллу и Мефодию в Москве
Фото: depositphotos.com

Тело девушки обнаружили возле памятника Кириллу и Мефодию в Москве

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Тело девушки 1995 года рождения обнаружили в центре столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник из УВД.

Уточняется, что труп нашли 22 октября в 13:20 по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1, около памятника Кириллу и Мефодию. Тело обнаружили без внешних признаков насилия.

Предполагают, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Для установления точной причины будет проведена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Московской области преступники пробрались на участок пенсионера в СНТ «Ефимоново», который расположен под Истрой. Злоумышленники напали на хозяина.

Читайте также: Зарезавшему мужчину осколком стекла в Москве вынесли обвинительный приговор

обнаружение телсмерть девушкиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Все мнения
О проекте