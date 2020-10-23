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Депздрав: В Москве создан большой запас препаратов для лечения COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Депздрав: В Москве создан большой запас препаратов для лечения COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

В Москве создан большой запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения в связи с появлением в СМИ сообщений о возникновении дефицита в аптеках ряда препаратов.

— Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их число входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как азитромицин, фавипиравир, гидроксихлорохин, риамиловир, амоксициллин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.

В ведомстве также напомнили, что нельзя заниматься самолечением. В случае симптомов болезни нужно вызвать врача, который выпишет соответствующие лекарства и назначит терапию.

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