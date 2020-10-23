Мишустин назначил нового замглавы Минцифры
Алексей Волин уходит с поста заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
В Минцифре Волин отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Его место займет Бэлла Черкесова, которая до своего назначения работала в администрации президента РФ.
Отметим, что Волин был куратором медиаиндустрии с июля 2012 года.
Читайте также: Мишустин вручил российским медикам государственные награды