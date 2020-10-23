Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Алексей Волин уходит с поста заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В Минцифре Волин отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Его место займет Бэлла Черкесова, которая до своего назначения работала в администрации президента РФ.

Отметим, что Волин был куратором медиаиндустрии с июля 2012 года.

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