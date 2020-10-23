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Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение перчаточно-масочного режима
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение перчаточно-масочного режима

Юлия Ямпольская

Город

Более 46 тысяч жителей столицы были оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил начальник городского главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он отметил, что в Москве эпидемиологическая ситуация развивается не лучшим образом.

—С начала второй волны все городские организации, сотрудники полиции, контролирующие органы, сотрудники Роспотребнадзора осуществляют постоянные проверки соблюдения юридическими лицами санитарных требований, а также соблюдения использования средств индивидуальной защиты гражданами... — цитирует Данчикова РИА Новости.

Он добавил, что такое большое число нарушений говорит о том, что не все жители столицы соблюдают санитарные требования.

Ранее члены московской государственной инспекции по недвижимости выявили ряд нарушений в части соблюдения мер профилактики коронавируса в бизнес-центре на юго-западе Москвы. Отмечается, что он расположен по адресу Научный проезд, 17.

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