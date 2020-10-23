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Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Ношение масок и перчаток, а также перевод сотрудников на удаленку в столице позволят избежать более строгих ограничений. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что во многих странах уже ввели более жесткие ограничительные меры.

— Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, — цитирует Данчикова ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 46 тысяч жителей столицы были оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября. Такое большое число нарушений говорит о том, что не все жители столицы соблюдают санитарные требования.

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