Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 160 столичных компаний остановили работу за нарушение санитарных норм
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 160 столичных компаний остановили работу за нарушение санитарных норм

Юлия Ямпольская

Город

В Москве более 160 компаний прекратили работу с 1 сентября за нарушение норм профилактики из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что более 12 тысяч организаций привлекли к административной ответственности за нарушение противоэпидемических мер.

Данчиков уточнил, что проверки проводятся сначала в тех местах, которые чаще посещают горожане. Среди них торговые, офисные и фитнес-центры, рестораны и другие.

— Недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий, — цитирует начальника Главконтроля ТАСС.

Ранее власти Москвы рассказали, что позволит избежать строгих ограничений из-за COVID-19. Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться с ситуацией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 180 тысяч компаний Москвы отчитались о переводе сотрудников на удаленку

Москвакоронавирусмасочный режим
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Все мнения
О проекте