Более 160 столичных компаний остановили работу за нарушение санитарных норм

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве более 160 компаний прекратили работу с 1 сентября за нарушение норм профилактики из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что более 12 тысяч организаций привлекли к административной ответственности за нарушение противоэпидемических мер.

Данчиков уточнил, что проверки проводятся сначала в тех местах, которые чаще посещают горожане. Среди них торговые, офисные и фитнес-центры, рестораны и другие.

— Недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий, — цитирует начальника Главконтроля ТАСС.

Ранее власти Москвы рассказали, что позволит избежать строгих ограничений из-за COVID-19. Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться с ситуацией.

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