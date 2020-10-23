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Около 1,5 миллиона луковичных растений высадят в Подмосковье осенью
Фото: «Вечерняя Москва»

Около 1,5 миллиона луковичных растений высадят в Подмосковье осенью

Оксана Васильева

Общество

Министерство благоустройства Московской области сообщило, что в осенний период в регионе высадят 1,5 миллиона луковичных растений, передает «Радио 1».

— В регионе высадили 863 319 цветочных луковиц, оформлены 353 клумбы. Оставшиеся клумбы, всего 305, должны украсить 712 706 растений. Они расцветут следующей весной и украсят города к майским праздникам, — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отмечается, что в 2021 году улицы, а также общественные пространства 47 городских округов региона будут украшены гиацинтами, пионами, нарциссами, тюльпанами и другими цветами.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Пущине пришлось вырубить уникальную ель с плачущими ветвями. Это было сделано в связи с тем, что елка стала засыхать и гнить. Горожане намерены посадить аналогичное молодое дерево.

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