Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Электронный проект помощи детям в трудной ситуации протестируют в школах Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Электронный проект помощи детям в трудной ситуации протестируют в школах Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Электронный проект помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, запустят в школах Северо-Восточного округа столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая.

Она отметила, что за первое полугодие 2020 года в городе выявили 1 550 неблагополучных семей. Из них только 3,8 процента сигналов поступило от образовательных учреждений, хотя именно там учитель должен заметить это первым.

Смирницкая рассказала, что помочь в организациитакой работы могут современные цифровые инструменты. Одной из них является автоматизированная система для классных руководителей «Классный помощник».

— Мы предлагаем дополнить его новыми функциями, которые помогут классному руководителю быстро дать сигнал в систему, что ребенку нужна помощь. Этот сигнал будет маркироваться цветом по степени приоритетного реагирования в зависимости от ситуации и сразу будет передаваться в «Мой семейный центр» и всем ведомствам, которые смогут его отработать, — цитирует Смирницкую агентство городских новостей «Москва».

Ранее Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о переводе столичных школьников на платное обучение. Отмечается, что сведения о якобы переводе школьников на платное обучение появились в родительских чатах.

Читайте также: Около 150 тысяч уроков прошли в МЭШ 21 октября

учителявиртуальный помощникшкола
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Все мнения
О проекте