Электронный проект помощи детям в трудной ситуации протестируют в школах Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Электронный проект помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, запустят в школах Северо-Восточного округа столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая.

Она отметила, что за первое полугодие 2020 года в городе выявили 1 550 неблагополучных семей. Из них только 3,8 процента сигналов поступило от образовательных учреждений, хотя именно там учитель должен заметить это первым.

Смирницкая рассказала, что помочь в организациитакой работы могут современные цифровые инструменты. Одной из них является автоматизированная система для классных руководителей «Классный помощник».

— Мы предлагаем дополнить его новыми функциями, которые помогут классному руководителю быстро дать сигнал в систему, что ребенку нужна помощь. Этот сигнал будет маркироваться цветом по степени приоритетного реагирования в зависимости от ситуации и сразу будет передаваться в «Мой семейный центр» и всем ведомствам, которые смогут его отработать, — цитирует Смирницкую агентство городских новостей «Москва».

Ранее Департамент образования и науки Москвы опроверг информацию о переводе столичных школьников на платное обучение. Отмечается, что сведения о якобы переводе школьников на платное обучение появились в родительских чатах.

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