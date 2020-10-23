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В Кремле заявили, что Путин делает все для решения вопроса по Карабаху
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В Кремле заявили, что Путин делает все для решения вопроса по Карабаху

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин прилагает всевозможные усилия для мирного решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 23 октября.

По словам представителя Кремля, ранее российский лидер отмечал, что постоянно общается со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Они ищут пути решения возникших разногласий.

— Глава Российской Федерации делает все, что возможно для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло, — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Алиев допустил, что может встретиться с Пашиняном в Москве, но при этом отметил, что пока не получал приглашения от Путина приехать в столицу РФ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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