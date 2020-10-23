В Кремле заявили, что Путин делает все для решения вопроса по Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин прилагает всевозможные усилия для мирного решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 23 октября.

По словам представителя Кремля, ранее российский лидер отмечал, что постоянно общается со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Они ищут пути решения возникших разногласий.

— Глава Российской Федерации делает все, что возможно для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло, — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Алиев допустил, что может встретиться с Пашиняном в Москве, но при этом отметил, что пока не получал приглашения от Путина приехать в столицу РФ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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