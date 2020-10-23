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Глава Минпросвещения привился от коронавируса
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Глава Минпросвещения привился от коронавируса

Евгения Звощик

Общество

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от нового типа коронавируса. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Сергей Шатунов в пятницу, 23 октября.

На вопрос о том, какой именно вакциной министр привился, Шатунов ответил, что прививка была отечественной, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что вакцину от COVID-19 сделали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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