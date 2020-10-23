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Посольство РФ в Болгарии подтвердило данные о попавших в ДТП россиянах
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Посольство РФ в Болгарии подтвердило данные о попавших в ДТП россиянах

Евгения Звощик

Происшествия

Два гражданина России пострадали в автоаварии на северо-западе Болгарии. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Софии Марина Сергунина в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Виниште на северо-западе Болгарии.

— Сейчас они (россияне) находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — пояснила Сергунина.

Она добавила, что не может предоставить информацию о том, в каком состоянии находятся пострадавшие россияне, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что участниками аварии в Болгарии стали пассажиры микроавтобуса, среди которых были строители газопровода «Балканский поток», а также пассажиры грузовика, следующего по пути Видин — Монтана.

Читайте также: Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в ТиНАО

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