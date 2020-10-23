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Видео избиения звезды сериала «Кадетство» появилось в Сети
Фото: youtube.com / Пусть говорят

Видео избиения звезды сериала «Кадетство» появилось в Сети

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появился ролик, на котором запечатлен конфликт актера Кирилла Емельянова с актером Тимуром Ефременковым. Звезду сериала «Кадетства» избили в минувший четверг, 22 октября, на западе Москвы.

По данным Telegram-канал Mash, поводом конфликта послужила личная неприязнь. После обращения к врачам у актера было диагностировано сотрясение мозга.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На кадрах видно, что молодые люди начинают толкаться, после чего Емельянов падает на землю.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что звезду сериала «Кадетство» оштрафовали за оскорбление полиции.

Читайте также: Звезда сериала «Кадетство» усомнился в своем родстве с сыном

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