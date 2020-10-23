Видео избиения звезды сериала «Кадетство» появилось в Сети
В Сети появился ролик, на котором запечатлен конфликт актера Кирилла Емельянова с актером Тимуром Ефременковым. Звезду сериала «Кадетства» избили в минувший четверг, 22 октября, на западе Москвы.
По данным Telegram-канал Mash, поводом конфликта послужила личная неприязнь. После обращения к врачам у актера было диагностировано сотрясение мозга.
На кадрах видно, что молодые люди начинают толкаться, после чего Емельянов падает на землю.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что звезду сериала «Кадетство» оштрафовали за оскорбление полиции.
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