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Синоптики рассказали о погоде в российских регионах во второй декаде октября
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Синоптики рассказали о погоде в российских регионах во второй декаде октября

Кирилл Николаев

Общество

Во второй половине второй декады октября в российских регионах наступило похолодание. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

По данным синоптиков, в большинстве районов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов температура воздуха приблизилась к норме. Практически во всех регионах, за исключением центральных черноземных областей, в течение одного —двух дней отмечались заморозки.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах удерживалась очень теплая погода. Здесь при благоприятных условиях продолжалась уборка поздних зерновых культур. На юге России, а именно в Крыму и Калмыкии, во второй декаде октября прошли сильные дожди (до 25 миллиметров осадков), что улучшило агрометеорологические условия. Дожди, местами со снегом, прошли и в восточных районах Западной Сибири и в ряде районов Красноярского края.

По прогнозам синоптиков, в третьей декаде октября в большинстве районов Европейской части России агрометеорологические условия будут в основном удовлетворительными для вегетации озимых зерновых культур и завершения уборочных работ.

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