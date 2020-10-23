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Анна Старшенбаум в новом сериале сыграла роль сельской девушки
Фото: СТС

Анна Старшенбаум в новом сериале сыграла роль сельской девушки

Захар Чайченко

Кино

В понедельник, 26 октября, на телеканале «Россия 1» начинается показ многосерийной драмы, основанной на реальных событиях, под названием «Зови меня мамой». Главные роли в фильме исполнили известные актеры: Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина и Владимир Капустин.

— Моя героиня Татьяна — совсем юная девушка, которая попадает в тяжелейшие обстоятельства. Для меня было очень неожиданным приглашение на эту роль. Я всегда видела себя только в современных амплуа, но режиссер уговорил меня попробовать сыграть героиню 1930-х годов, — призналась Старшенбаум.

Также актриса добавила, что данный фильм — это история о том, как переживали ужасающие последствия жители периферии.

В свою очередь Алексей Барабаш рассказал, что для него в процессе съемок было важно создать героя, и он получился таким, каким актер его задумал. С его слов, по сюжету фильма роль легкомысленного парня Коли Козлова оставила яркий след в этой удивительной истории.

Напомним, что сюжет картины повествует о сельской девушке Татьяне, оказавшейся в центре драматических событий начала 1930-х годов. Героине приходится переживать не самое легкое время, скрываться от врагов и искать в себе силы после измены мужа сохранить в своем сердце любовь.

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