В Минтруде уточнили процент россиян, трудившихся в теневом секторе

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Около 40–55 процентов граждан России, вставших на учет в службы занятости, работали больше года назад и трудились в теневом секторе. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в пятницу, 23 октября, во время встречи с депутатами фракции КПРФ.

Он отметил, что ситуация в центрах занятости на сегодняшний день значительно различается по субъектам страны. При этом он пояснил, что структура граждан, вставших на учет в центры занятости, «в принципе, сопоставима во всех субъектах», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роструд получил 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице. Речь идет о предоставлении выплат гражданам, которые из-за пандемии коронавируса лишились рабочего места.

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