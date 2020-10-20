Власти выделили 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Роструд получил 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице. Средства выделило правительство РФ, следует из распоряжения, размещенного на портале правовой информации.

Речь идет о предоставлении выплат гражданам, которые из-за пандемии коронавируса лишились рабочего места.

О том, что на эти нужды из резервов кабмина выделят дополнительные средства, стало известно в понедельник, 19 октября, на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями. Как отмечал глава правительства, кабинет министров продолжает помогать россиянам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса нового типа. На эти цели ранее было предусмотрено более 165 миллиардов рублей.

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