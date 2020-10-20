Власти выделили 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице
Роструд получил 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице. Средства выделило правительство РФ, следует из распоряжения, размещенного на портале правовой информации.
Речь идет о предоставлении выплат гражданам, которые из-за пандемии коронавируса лишились рабочего места.
О том, что на эти нужды из резервов кабмина выделят дополнительные средства, стало известно в понедельник, 19 октября, на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями. Как отмечал глава правительства, кабинет министров продолжает помогать россиянам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса нового типа. На эти цели ранее было предусмотрено более 165 миллиардов рублей.
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