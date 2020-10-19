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Еще 35 миллиардов рублей выделят в России на поддержку безработных
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Еще 35 миллиардов рублей выделят в России на поддержку безработных

Ростислав Зубков

Рынок труда

Российские власти планируют предоставить еще 35 миллиардов рублей на борьбу с безработицей. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил в понедельник, 19 октября, на совещании с членами кабмина.

По словам премьера, кабинет министров продолжает помогать россиянам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса нового типа. В частности, ранее эта категория населения получала максимальное пособие по безработице, выплаты на несовершеннолетних детей и другие льготы. На все эти и другие меры поддержки было предусмотрено более 165 миллиардов рублей.

— Дополнительно к ним правительство выделяет более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он добавил, что распоряжение уже подписано.

Ранее долги россиян предложили амнистировать при «жестких сценариях» пандемии.

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Михаил Мишустинподдержкабезработные
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