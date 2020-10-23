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В Сети пожалели безбилетника, разбившего телефон в московском метро
МЦД-1«Сетунь» / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Сети пожалели безбилетника, разбившего телефон в московском метро

Виктория Федотова

Город

В Сети распространяется ролик, снятое камерами видеонаблюдения в столичном метро. На кадрах видно, как лучина пытается быстро пройти за пассажиром через турникет, но падает и ударяется головой.

Очевидец помогает ему подняться, но тот сидит и разглядывает разбитый телефон. Видео появилось в Instagram «Московское Метро».

«Безбилетник пытался проскочить за пассажиром, но вместо этого упал и разбил телефон. Мгновенная карма», значится в подписи к ролику.

В комментариях пользователи пожалели безбилетника:

«А мне его жалко», «Спешил и поскользнулся, не успел оплатить вход!», «Жалко парня, непростое время. Могу его понять, сам попадал в сложные ситуации. Желаю ему удачи».

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