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Больше 140 тысяч уроков прошли в МЭШ 23 октября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Больше 140 тысяч уроков прошли в МЭШ 23 октября

Кирилл Николаев

Город

В пятницу, 23 октября, в «Московской электронной школе» (МЭШ) было проведено около 142 тысяч уроков. Это составляет 92 процента от общего числа всех занятий.

Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки, МЭШ работает стабильно. Никаких серьезных сбоев не было зафиксировано.

Ранее стало известно, что электронный проект помощи детям в трудной ситуации протестируют в столичных школах.

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