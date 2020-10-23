Больше 140 тысяч уроков прошли в МЭШ 23 октября
В пятницу, 23 октября, в «Московской электронной школе» (МЭШ) было проведено около 142 тысяч уроков. Это составляет 92 процента от общего числа всех занятий.
Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки, МЭШ работает стабильно. Никаких серьезных сбоев не было зафиксировано.
Ранее стало известно, что электронный проект помощи детям в трудной ситуации протестируют в столичных школах.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению