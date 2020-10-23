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Почти 90 российских военных выздоровели от коронавируса за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Почти 90 российских военных выздоровели от коронавируса за сутки

Евгения Звощик

Армия

За минувшие сутки в Вооруженных Силах РФ от коронавируса выздоровели 86 военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ в пятницу, 23 октября.

Таким образом общая численность выздоровевших в российских войсках выросла до 12 969 человек.

Отмечается, что на сегодняшний день установлено 2430 военнослужащих с положительными результатами анализа на COVID-19. Из них 1640 человек находятся в госпиталях Минобороны. Еще 17 человек поместили в изоляторы по месту службы. Также 17 военных находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 756 - изолированы на дому.

В тяжелом состоянии находятся три человек, в состоянии средней тяжести – 14 человек, остальные не имеют симптомов заболевания, сообщается на сайте Минобороны.

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