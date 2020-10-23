СМИ сообщили о съемках фильма Netflix о протестах в Белоруссии

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Стриминговый сервис Netflix снимает документальный фильм о протестах в Белоруссии, которые начались в республике сразу после президентских выборов, прошедших 9 августа. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на ряд источников, в том числе на собственного главного редактора Марину Золотову.

Кроме того, о съемках ранее сообщали советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка и баскетболист Егор Мещеряков. Отмечается, что съемки идут уже около двух месяцев.

Как пояснил Мещеряков, он уже встречался с оператором документального проекта. Спортсмен ранее получил штраф за участие в несанкционированном массовом мероприятии в республике.

Также издание выяснило, что героями предстоящего документального проекта стримингового сервиса станут экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, некоторые участники протестов, а также члены координационного совета белорусской оппозиции.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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