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Почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Испании
Фото: pexels.com

Почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Испании

Евгения Звощик

В мире

Практически 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Испании. Соответствующая информация следует из данных министерства здравоохранения страны в пятницу, 23 октября.

Кроме того, уточняется, что за последние семь дней скончались 655 пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рекордные 859 случаев нового типа коронавирусной инфекции выявили в Дании за сутки. Всего в общей сложности медики зафиксировали 38 622 случая заболевания.

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