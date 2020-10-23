Религиозные организации в Москве переведут часть персонала на удаленку

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Религиозные организации в Москве переводят 30 процентов персонала на удаленный режим работы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

По его словам, речь идет о юридически оформленных организациях. У них имеется штат сотрудников, которые работают над обеспечением храмов и церквей всем необходимым. Сучков отметил, что в настоящее время храмы работают в штатном режиме.

Он добавил, что общественным религиозным организациям посоветовали сократить до минимума количество находящихся в их помещениях людей, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия города должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках. Эти меры помогут справиться с распространением коронавируса.

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