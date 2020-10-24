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Школьник стал сиротой после смерти от COVID-19 родителей-медиков на Украине
Фото: youtube.com

Школьник стал сиротой после смерти от COVID-19 родителей-медиков на Украине

Юлия Курганова

В мире

В городе Тараща Киевской области от COVID-19 скончались супруги-медики. У пары остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией. Об этом сообщили в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Коллеги медиков рассказали, что 39-летняя Галина Степченко, работавшая медицинской сестрой и ее 51-летний супруг Валентин, который трудился врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре туда же доставили их 13-летнего сына, которого так же подключили к аппарату ИВЛ.

Через неделю после госпитализации скончалась Галина Степченко. Ее муж, узнав об этом, умер вечером в тот же день.

Сын узнал о смерти родителей только через несколько дней от своей тети. Женщина попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо.

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