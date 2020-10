Ученые назвали самый продуктивный для человеческого мозга возраст

Фото: pixabay.com

Ученые из Германии, изучив шахматные партии за последние 130 лет, вычислили самый продуктивный для человеческого мозга возраст. Исследование проводилось в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана.

Эксперты проанализировали 24 тысячи шахматных партий и установили, в каком возрасте мозг человека достигает пика своих возможностей.

Автор научной работы Уве Сунде отметил, шахматы являются единственным инструментом, который позволил отследить развитие человеческого интеллекта в такой большой промежуток времени. Для оценки эффективности стратегии исследователи сравнивали каждый ход игрока с оптимальным в данной ситуации действием, которое было рекомендовано компьютерной программой.

Исследования показали, что результативность партий, а значит, и интеллект шахматиста резко росли до 20 лет, а своего пика достигали к 35 годам, после 45 лет происходило заметное снижение.

Кроме того, ученые установили, что человек становится умнее как вид. Общая результативность партий за последние 130 лет увеличилась. Так, в XIX веке игроки совершали 44 процента оптимальных ходов за партию, а поколение 1970-х годов — уже 52 процента, сообщается на портале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также: Антрополог рассказал, какие изменения в процессе эволюции могут произойти с человеком