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Ученые назвали самый продуктивный для человеческого мозга возраст
Фото: pixabay.com

Ученые назвали самый продуктивный для человеческого мозга возраст

Юлия Курганова

Наука

Ученые из Германии, изучив шахматные партии за последние 130 лет, вычислили самый продуктивный для человеческого мозга возраст. Исследование проводилось в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана.

Эксперты проанализировали 24 тысячи шахматных партий и установили, в каком возрасте мозг человека достигает пика своих возможностей.

Автор научной работы Уве Сунде отметил, шахматы являются единственным инструментом, который позволил отследить развитие человеческого интеллекта в такой большой промежуток времени. Для оценки эффективности стратегии исследователи сравнивали каждый ход игрока с оптимальным в данной ситуации действием, которое было рекомендовано компьютерной программой.

Исследования показали, что результативность партий, а значит, и интеллект шахматиста резко росли до 20 лет, а своего пика достигали к 35 годам, после 45 лет происходило заметное снижение.

Кроме того, ученые установили, что человек становится умнее как вид. Общая результативность партий за последние 130 лет увеличилась. Так, в XIX веке игроки совершали 44 процента оптимальных ходов за партию, а поколение 1970-х годов — уже 52 процента, сообщается на портале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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