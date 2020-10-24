Названы регионы с самым быстрым ростом числа зараженных COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Усиление роста заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах страны, в «зеленой» зоне затухания эпидемии не осталось ни одного субъекта, а в восьми ситуацию можно назвать тяжелой. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он отметил, что карта российских регионов по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Все субъекты поделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения заболевания: «зеленые», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-желтые» — 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» — 1,1-1,2 (неудовлетворительные) и «темно-красные» — 1,2-1,4 (тяжелые).

— В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. В категорию, где тяжелая ситуация с коронавирусом, попали: Ненецкий автономный округ, Марий Эл, Новгородская область, Республика Алтай, Бурятия, Чукотка, Новосибирская область и Севастополь, — рассказал эксперт.

В «светло-красную» зону вошли Липецкая, Оренбургская, Владимирская, Костромская, Астраханская, Брянская, Ярославская, Вологодская,Амурская, Пензенская, Сахалинская, Белгородская, Томская, Ивановская, Кировская и Тульская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Алтайский, Камчатский, Приморский, Пермский, Забайкальский, Красноярский и Хабаровский края, Адыгея, Тыва, Чувашия, Башкортостан и Карелия.

Тавадян назвал удовлетворительной ситуацию с коронавирусом в Москве, Удмуртии, Коми, Якутии, Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Кемеровской, Московской, Еврейской автономной, Челябинской, Мурманской, Омской, Свердловской, Тюменской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Магаданской, Тамбовской, Курской, Тверской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской и Саратовской областях, Калмыкии, Дагестане, Мордовии, Ставрополье, Северной Осетии – Алании, Крыму и Кабардино-Балкарии.

Эксперт сообщил, что самыми стабильными остаются четыре субъекта: Ленинградская область, Краснодарский край, Ингушетия и Чечня, передает РИА Новости.

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