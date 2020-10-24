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Эксперт сообщил, сколько будет зараженных COVID-19 на пике заболеваемости
Фото: Оперштаб

Эксперт сообщил, сколько будет зараженных COVID-19 на пике заболеваемости

Юлия Курганова

Здоровье

Пиковое значение заболеваемости коронавирусом в России может быть на уровне 20 тысяч случаев в сутки. Данное число в два раза больше весеннего пикового показателя в 10 тысяч. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Пиковое значение заболевших в день будет примерно вдвое выше, около 20 тысяч случаев. Весной на пике было 10 тысяч заболевших в день, а сейчас уже 16 тысяч, — сказал он.

Эксперт добавил, что, согласно расчетам, пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не переболеет большая часть населения или пока граждане не будут иметь коллективный иммунитет.

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