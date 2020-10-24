Эпидемиологи спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может выйти на фазу снижения в феврале — марте 2021 года. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 суток. Первая декада ноября покажет, насколько ситуация меняется.

— Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться,— цитирует Горелова ТАСС.

Он отметил, что не нужно пугаться нынешних показателей заболеваемости в России. По его мнению, подобная статистика связана с тем, что еще недостаточное число людей (менее одного процента) встретилось с этим вирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID перейдет в разряд сезонных заболеваний