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Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Американский геофизический союз (AGU) извинился за отказ публиковать статью российских ученых. Организация предложила авторам работы повторно подать заявку.

— Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам, — сообщили РИА Новости в организации.

Ранее стало известно, что AGU отклонил заявку российских ученых на публикацию статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Она должна была появиться в научном журнале Geophysical Research Letters.

Отказ объяснили тем, что AGU не может рассматривать научные работы, которые финансируются правительством России и Министерством образования РФ.

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