Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

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Американский геофизический союз (AGU) извинился за отказ публиковать статью российских ученых. Организация предложила авторам работы повторно подать заявку.

— Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам, — сообщили РИА Новости в организации.

Ранее стало известно, что AGU отклонил заявку российских ученых на публикацию статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Она должна была появиться в научном журнале Geophysical Research Letters.

Отказ объяснили тем, что AGU не может рассматривать научные работы, которые финансируются правительством России и Министерством образования РФ.

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