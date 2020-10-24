Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Большой Каменный мост получил новую ливневку. Работы провели в рамках капитального ремонта искусственного сооружения. Как рассказал в субботу, 24 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на Большом Каменном мосту готова новая система водоотведения.

— В частности, проложены водосточные трубы, выполнено переустройство двух водосточных колодцев на левобережной эстакаде, построены новый водосточный колодец и два дождеприемных колодца на правобережной эстакаде, — сообщил заммэра.

При прокладке ливневки использовались пластиковые трубы, заключенные в стальной футляр. Срок службы подобной системы водоотведения составит 50 лет.

Большой Каменный мост получил новую ливневку / Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Петр Бирюков подчеркнул, что для увеличения площади приема воды на Большом Каменном мосту обустроены сдвоенные дождеприемники, которые позволяют выполнить «перехват» большего количества воды.

Заммэра отметил, что работы на закрытой для ремонта части моста близки к завершению. Это касается монтажа отреставрированных гранитных плит, асфальтирования проезжей части и обустройства тротуаров.

— Объем работ довольно большой, — подчеркнул Бирюков. — При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.

Завершить капремонт планируется в четвертом квартале следующего года.

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