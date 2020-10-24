Россияне перечислили главные критерии выбора нового автомобиля

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Большинство россиян при выборе нового автомобиля ориентируются на его экономичность и безопасность. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил RT со ссылкой на данные исследования аналитического центра НАФИ.

Согласно результатам опроса, 44 процента россиян при выборе новой машины ориентируются на ее экономичность, а 38 процентов — на безопасность. Внешний вид автомобиля важен для 37 процентов респондентов, размер — для 36 процентов. Еще 35 процентов опрошенных ориентируются на марку машины.

Опрос показал, что женщины чаще мужчин обращали внимание на размер автомобиля и его безопасность. Мужчины при выборе новой машины учитывали тип топлива.

В опросе поучаствовали 1,5 тысячи автомобилистов старше 18 лет.

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