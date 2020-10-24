Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне перечислили главные критерии выбора нового автомобиля
Фото: morguefile.com

Россияне перечислили главные критерии выбора нового автомобиля

Кирилл Николаев

Общество

Большинство россиян при выборе нового автомобиля ориентируются на его экономичность и безопасность. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил RT со ссылкой на данные исследования аналитического центра НАФИ.

Согласно результатам опроса, 44 процента россиян при выборе новой машины ориентируются на ее экономичность, а 38 процентов — на безопасность. Внешний вид автомобиля важен для 37 процентов респондентов, размер — для 36 процентов. Еще 35 процентов опрошенных ориентируются на марку машины.

Опрос показал, что женщины чаще мужчин обращали внимание на размер автомобиля и его безопасность. Мужчины при выборе новой машины учитывали тип топлива.

В опросе поучаствовали 1,5 тысячи автомобилистов старше 18 лет.

Читайте также: Названы главные национальные идеи россиян

водителиопрос россиянавтомобиль
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Все мнения
О проекте