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Названы главные национальные идеи россиян
Фото: «Вечерняя Москва»

Названы главные национальные идеи россиян

Захар Чайченко

Общество

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 92 процента россиян назвали главной национальной идеей «сохранение населения», а также «здоровье и семейное благополучие». На вторую строчку жители страны поместили «достойный эффективный труд», а на третью — «комфорт и безопасность».

Кроме того, данные исследования показали, что 81 процент населения считает одним из самых важных национальных аспектов «возможности для самореализации и развития талантов», еще 60 процентов выбрали «цифровую трансформацию», остальные 59 процентов назвали «успешное предпринимательство».

Данный опрос показал, что жители Российской Федерации достаточно проинформированы и знают о реализации таких национальных проектов, как «здравоохранение» (85 процентов), «образование» (80 процентов), «демография» (74 процента), «безопасные и качественные дороги» (63 процента), «цифровая экономика» (66 процентов), «международная кооперация и экспорт» (56 процентов).

Помимо этого, опрос показал, что, по мнению респондентов, власти стали больше уделять внимания в текущем году следующим проектам: «Цифровая экономика» (64 процента), «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» (по 54 процента соответственно), а также «Жилье и городская среда» (51 процент).

Напомним, что всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ по заказу автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» проводился в начале 12–18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

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