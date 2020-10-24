Москвичам рассказали, что скрывается в городских коллекторах

Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП Москоллектора

Больше 700 километров коллекторных сетей проложено в Москве под землей. Коллекторное хозяйство столицы считается одним из самых крупных в мире.

В подземных сооружениях спрятаны сети для городских коммуникаций. Водопроводные трубы составляют 752 километра. Это расстояние можно сравнить с дорогой от Москвы до Казани. Столичные кабели связи растянулись под землей на половину экватора. Они составляют 21 тысячу километров.

Протяженность теплосетей в коллекторах равна тысяче километров, а силовых кабелей — семи тысячам. За городским коллектором следит организация «Москоллектор». Ее сотрудники круглосуточно наблюдают за состоянием сетей. В случае внештатных ситуаций работает аварийная бригада, в составе которой трудятся 90 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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