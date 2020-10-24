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Захарова ответила на заявление немецкого генерала, назвавшего Россию противником
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова ответила на заявление немецкого генерала, назвавшего Россию противником

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook отреагировала на слова главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе Й. Фольмера, который назвал Россию противником НАТО.

Заявление немецкого генерала появилось в газете «Дагенс Нюхетер» 21 октября. По словам Фольмера, Россия пытается ухудшить «тесное партнерство» между Швецией и НАТО. В этой связи НАТО рассматривает РФ как противника.

— С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали, — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова рассказала, что антироссийские фобии Швеции являются результатом давления на Стокгольм извне, в том числе со стороны НАТО. В Москве считают, что Североатлантический альянс несет ответственность за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в Северной Европе. Захарова добавила, что Россия готова к открытому и диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами.

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Мария ЗахароваМИД РФНАТО
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