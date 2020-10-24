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Ученые раскрыли причину заразности коронавируса
Фото: flickr.com/NIAID

Ученые раскрыли причину заразности коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Коронавирус успешно проникает в ткани организма из-за рецептора под названием «Нейропилин-1». Такой вывод сделали ученые Хельсинкского университета в Финляндии и Технического университета Мюнхена в Германии.

Исследователи выяснили, что COVID-19 проникает в организм в том числе благодаря этому мембранному белку нейропилину-1. Он в больших количествах присутствует в клетках носовой полости.

Именно он отличает SARS-CoV, который привел к гораздо меньшей вспышке в 2003 году, и SARS-CoV-2, распространяющийся в 2020-м.

Вирус связывается с поверхностью клеток с помощью ACE2, ангиотензинпревращающегося фермента. Но в большинстве случаев он выделяется в небольших количествах, поэтому вирусу непросто попасть внутрь организма. Нейропилин-1 помогает SARS-CoV-2 найти связь с поверхностью клеток.

Исследователи смогли подтвердить свои догадки по отношению к белку после эксперимента с мышами, передает ScienceAlert.

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