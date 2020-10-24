Экипаж МКС сообщил об утечке воздуха со станции

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Утечка воздуха на Международной космической станции продолжается, несмотря на то что трещина в российском модуле «Звезда» была заклеена термостойким скотчем. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 24 октября.

По данным НАСА, из переговоров экипажа с Землей выяснилось, что в промежуточной камере модуля следили за давлением. Космонавт Сергей Рыжиков обнаружил, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. Таким образом, скорость утечки составила около 4 миллиметров в час.

Напомним, о незначительной утечке воздуха на станции стало известно еще в сентябре 2019 года. С того момента скорость расходования кислорода возросла в пять раз — до 1,4 килограмма воздуха в сутки, в связи с чем потребовалось принять меры.

Ранее Иванишину и его коллеге Ивану Вагнеру удалось найти трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Тогда ее заклеили пленкой, а на ночь закрыли люк, ведущий в «протекающий» отсек, для контроля давления. Утечку воздуха удалось устранить временными средствами.

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