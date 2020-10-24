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Китайские ученые развенчали популярные мифы о молоке
Фото: pexels.com / Fa Romero Photography

Китайские ученые развенчали популярные мифы о молоке

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты из китайского издания Science and Technology Daily развенчали популярные мифы о молоке.

По словам ученых, употребление молока на голодный желудок не наносит ущерба организму, как считают многие. Часто даже наоборот — оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки. Однако пить молоко натощак специалисты не рекомендуют людям с непереносимостью лактозы.

Также ученые выяснили, что с помощью молока нельзя отбелить кожу лица. Молочные маски на самом деле оказывают охлаждающий и увлажняющий эффект, но никак не меняют цвет лица.

Кроме того, ученые опровергли мнение о том, что молоко становится вредным после кипячения. Эксперты заявили, что после нагрева в напитке происходит реакция Майяра, но вредным он от этого не становится.

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