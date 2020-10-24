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Виталий Кличко заболел коронавирусом
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталий Кличко заболел коронавирусом

Виктория Родимкина

В мире

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей станице в соцсети Facebook в субботу, 24 октября.

— Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск, — написал Кличко.

Он отметил, что в последнее время регулярно посещал инфекционные отделения, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Мэр Киева сообщил, что чувствует себя хорошо. В ближайшее время он будет работать удаленно.

Кличко призвал граждан не игнорировать правила и угрозу от вируса.

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