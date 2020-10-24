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Россия рассмотрит вопрос отправки военных инструкторов в ЦАР
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Россия рассмотрит вопрос отправки военных инструкторов в ЦАР

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия в ближайшее время рассмотрит вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Об этом рассказал посол РФ в Банги Владимир Титоренко в субботу, 24 октября.

— На сегодняшний день речь идет о том, чтобы консолидировать подготовку вооруженных сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время, — сказал посол, отвечая на вопрос, будут ли дополнительно направлены военные инструкторы в ЦАР.

По словам Титоренко, он провел встречу с президентом республики Фостен-Арканжем Туадерой. Там также обсуждался этот вопрос, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Центральноафриканской Республике обострилась в конце 2013 года. В столице государства, городе Банги, произошли столкновения между боевиками и повстанцами-христианами. За пять лет около миллиона человек были вынуждены уехать из своих домов, погибли в результате конфликта около 6 тысяч человек.

В феврале 2019 года власти республики и представители вооруженных группировок по итогам переговоров заключили мирное соглашение.

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Центральноафриканская республика (ЦАР)военная силапосол
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