Департамент соцзащиты: С выписанной из больницы пенсионеркой находилась соцработник

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Информация о том, что в Москве скорая помощь «бросила» после выписки пожилую женщину в подъезде без ключей от квартиры, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в субботу, 24 октября.

Ранее в СМИ появилась информация, что тяжелобольную пенсионерку выписали из больницы после лечения от коронавируса, а после этого якобы оставили в подъезде, при этом не вернув ей ключи от квартиры.

В департаменте сообщили, что пенсионерку Антонину Ивановну выписали из больницы и отвезли к ее дому, где ее уже ждал социальный работник с продуктами. Когда выяснилось, что ключей у женщины нет, сотрудники соцзащиты связались с сыном пенсионерки.

Начальник управления социальной защиты САО города Москвы Светлана Истомина объяснила, что дверь квартиры пришлось вскрыть, чтобы Антонина Ивановна смогла попасть домой.

— Пока вскрывали квартиру, соцработник Елена Павловна была рядом: кормила, поила женщину, разговаривала с ней. Когда Антонину Ивановну занесли в квартиру, соцработник помогла сыну переодеть ее, покормить, уложить в кровать, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что соцработник осталась на ночь у подопечной. После выписки женщина хорошо себя чувствует, добавили в сообщении.

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