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Депздрав опроверг сообщения СМИ о том, что ветерана войны оставили в подъезде
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депздрав опроверг сообщения СМИ о том, что ветерана войны оставили в подъезде

Юлия Курганова

Здоровье

Пожилую москвичку, ветерана войны, в тяжелом состоянии после госпитализации не бросали в подъезде, социальный работник сопровождал пациентку до момента ее размещения дома. Об этом сообщается в субботу, 24 октября, на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы в связи с появившимися в СМИ материалами.

Отмечается, что Депздрав и департамент труда и социальной защиты населения столицы оперативно разобрались в ситуации и разъяснили ситуацию. Пожилая пациентка проходила лечение в ГКБ им. О .М. Филатова с 9 по 23 октября. В больницу ее доставили на скорой помощи с подозрением на инфаркт миокарда и коронавирус, она была обездвижена в связи с недавним переломом бедра.

Пенсионерка получала комплекс лечения в связи с COVID-19, сопутствующими и хроническими заболеваниями. При поступлении в больницу в медицинских документах были указаны контакты для связи работника соцслужбы. Она была хорошо знакома пожилой женщине, так как более 10 лет приносит ей продукты, оказывает помощь в приготовлении пищи, оплате коммунальных услуг и доставке лекарств.

— Накануне выписки заведующая отделением из больницы связалась с соцработником и сообщила о получении двух отрицательных тестов на коронавирус. Социальный работник встретил бабушку у подъезда, санитар и водитель подняли пациентку на десятый этаж. Не обнаружив ключей от квартиры, они предложили отвезти ее обратно в больницу, но бабушка категорически отказалась. Сразу же социальный работник позвонила сыну пожилой женщины, которого она тоже хорошо знает, — сообщили в пресс-службе Депздрава.

Позже служба МЧС в присутствии сына взломала дверь. Все это время санитар и соцработник находились рядом с пенсионеркой. После того, как женщину занесли в квартиру, социальный работник и сын ее переодели, накормили и уложили спать. Ночью с ней находился соцработник.

В Депздраве добавили, что в настоящее время ситуация с пожилой пациенткой находится на контроле обоих департаментов. Пенсионерку обеспечат регулярным медицинским наблюдением.

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