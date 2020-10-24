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Ребенок погиб и еще пять человек пострадали в аварии в Волгограде
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ребенок погиб и еще пять человек пострадали в аварии в Волгограде

Виктория Родимкина

Происшествия

Трехлетний ребенок погиб и еще пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и автомобиля такси в Волгограде. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова в субботу, 24 октября.

Уточняется, что ДТП произошло в 18:30 по местному времени в Кировском районе. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и врезался в такси.

— В результате ДТП от полученных травм скончался трехлетний ребенок — пассажир машины ВАЗ, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, пассажиры такси — женщина с семилетним ребенком.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2106 сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости.

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