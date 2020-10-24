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Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Юлия Захарова

Общество

Еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в столице.

В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ гражданам следует оставаться дома и вызвать медика. Жителей столицы призвали беречь свою жизнь и здоровье окружающих.

Напомним, по состоянию на 24 октября в Москве зафиксировано 391 361 случаев заражения COVID-19. За 24 часа число новых пациентов возросло более чем на 4,4 тысячи.

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