Посольство США в Азербайджане сообщило о возможных терактах в Баку

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Террористические акты могут произойти в Баку. Об этом граждан предупредили в посольстве США в Азербайджане в субботу, 24 октября.

— Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку, — отметили на официальном сайте дипмиссии.

Как уточняется, теракты могут готовить в отеле JW Marriott Absheron и в ряде других мест в азербайджанской столице. Граждан призвали сохранять бдительность и отказаться от посещения мест, где собирается большое количество людей. Кроме того, рекомендовано проверять местные СМИ на наличие новых сообщений, касающихся данного факта.

Заявление было сделано на фоне военного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Служба госбезопасности Азербайджана ранее также сообщала о терактах, которые планировались спецслужбами Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также: Посольство РФ в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи